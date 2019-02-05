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عفو رئاسى يعيد أب لأطفاله بعدما خسر مشروعه الشخصى ودخل السجن مديونًا

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:32 م
عفو رئاسى يعيد أب لأطفاله بعدما خسر مشروعه الشخصى ودخل السجن مديونًا المفرج عنه
كتب محمود عبد الراضى
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أحلام الثراء السريع والحصول على أرباح تحقق له حياة كريمة، كل ذلك ذهب مع مهب الريح، عندما فشل مشروع تسمين الدواجن، الذى أقامه مواطن فى كفر الشيخ، ليعجز عن سداد الديون ويكون السجن نهاية المشوار.

بكلمات متلعثمة تحدث "عابدين.م" لـ"اليوم السابع" عن قصته، من حلم إنشاء مشروع شخصى لزنزانته فى السجن، قبل أن ينتشله عفو رئاسى ويعيده لأحضان أطفاله.

أنا مواطن بسيط، متزوج ولدى أربعة من الأطفال، كانت أحلامى بسيطة وسهلة، وهى تربية الأولاد تربية سليمة، ومن ثم كنت مشغولا دوماً بالتفكير فى مستقبلهم، حتى اختمرت فى ذهنى فكرة إنشاء مشروع شخصى يدر علينا أموالاً ـ هكذا تحدث المفرج عنه من السجن.

المكسب والخسارة شىء وارد فى عالم التجارة ـ المفرج عنه يكمل حديثه ـ فقد اقترضت 70 ألف جنيه لإتمام مشروعى الذى كُتب له الفشل، وعجزت عن سداد المبلغ، ليكون السجن نهاية المطاف.

وعن العقوبة التى حصل عليها، يقول المفرج عنه، صد ضدى حكم بالسجن لمدة 3 سنوات، وكان كل ما يشغل تفكير وقتها مصير أولادى الأربعة، حيث قضيت 70 يوما خلف أسوار السجن، لا يراودنى شىء سوى مصير الأولاد، ومع كل لحظة كان يقينى فى الله أن الفرج آت لا محالة، حتى صدر لى عفو رئاسى، بعد سداد ديونى من صندوق تحيا مصر.

ويقول السجين، لا توجد كلمات كافية لشكر رئيس الجمهورية، فقد أعادنى الرئيس عبد الفتاح السيسى لأحضان أطفالى مرة أخرى، وأدخل الفرحة للقلوب وأزاح الهم والحزن، فمنذ أن تلقيت الخبر السعيد، ودعواتى له لن ولم تتوقف.

 


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