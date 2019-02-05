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ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية.. اعرفها برقم الجلوس ‎

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:24 ص
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية.. اعرفها برقم الجلوس ‎ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية- إبراهيم سالم
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ظهرت، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية بعد أن اعتمدها الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بنسبة نجاح 73.44%.

اعتمد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة 73.44% كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 71.85%  بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وفى كلمته هنأ المحافظ، الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى العالم فى الابتكارات، كما حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة.

وأكد المحافط، أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات فى سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

 للإطلاع على النتيجة اضغط هنا..

 

 

 


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