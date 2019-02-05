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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:10 م
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طلاب جامعة أسوان يزرعون 100 شجرة بمشاركة 200 طالب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:23 م
طلاب جامعة أسوان يزرعون 100 شجرة بمشاركة 200 طالب زرع الأشحار
أسوان ندى سليم
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نظم عدد من طلاب جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، مبادرة لتجميل وتنظيف مدينة أسوان، حيث قامت مجموعات شبابية ضمن فعاليات معسكر العمل التطوعى الثقافى التوعوى بعنوان " معسكرات صديقة للبيئة " بمشاركة 200 طالب وطالبة، بتحميل وزراعة 100 شجرة، بطريق السادات أمام إستاد أسوان الرياضى


ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بضرورة إستثمار هذه المبادرات فى تشجير ودهانات أكبر مسافة ممكنة من هذا الطريق الرئيسى لإضفاء اللمسة الجمالية للطرق الرئيسية للمدينة، مشيداً بالمشاركة الكبيرة من شباب الجامعات الزائرين للمحافظة والتى تؤكد على الوعى المستنير لديهم لتنمية السلوك الإيجابى ونشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين كافة أفراد المجتمع، وليكون ذلك نموذجاً يحتذى به لزيادة الوعى والتشجيع والتحفيز للمشاركة بإيجابية فى نظافة وتجميل المحافظة


ومن جانبه أوضح فتحى عبد الحافظ مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، بأن هذا المعسكر التطوعى هو التاسع من نوعه والذى يضم 200 شباب من إجمالى ألفين شاب وفتاه من مختلف الجامعات المصرية، موزعين على 10 معسكرات شبابية مستمرة حتى 14 فبراير القادم


 

 


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