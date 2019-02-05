ضبط 5 هاربين من أحكام فى حملة مكبرة لقطاع الأمن العام

كتب محمود عبد الراضي

نجح قطاع الأمن العام فى ضبط 5 هاربين محكوم عليهم فى قضايا متنوعة أحدهم مطلوب التنفيذ عليه فى 64 حكم قضائى، جاء ذلك استمرارا لتكثيف الجهود الأمنية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المحكوم عليهم الهاربين وبخاصة الصادر ضدهم أحكام فى قضايا الجنايات.

وتمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بالجهات المعنية من ضبط "أيمن ط. م" صاحب شركة استيراد وتصدير مطلوب التنفيذ عليه فى (64) حكم حبس (41 جزئى، 23 مستأنف) فى قضايا "شيكات، تبديد".. بإجمالى عقوبات 33 سنة ،ومديونية 5 مليون جنيه، حال اختبائه بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة.

ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية في ضبط "السعيد أ. ع"، عامل محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وضبط "عماد ع. م" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وضبط "محمد أ. ا" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، ومطلوب للتنفيذ عليه فى 2 حكم جزئى "سرقة متنوعة"، وضبط "سالم س. م" محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات"، وكذا مطلوب للتنفيذ عليه فى 3 أحكام جزئية "سرقة، ضرب، تبديد".