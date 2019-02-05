video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 47 متهما بحوزتهم حشيش وشادو وفودو بالجيزة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:19 ص
ضبط 47 متهما بحوزتهم حشيش وشادو وفودو بالجيزة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق
واصلت مديرية أمن الجيزة، حملاتها الأمنية لضبط حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بأنحاء المحافظة، وتمكن رجال المباحث من ضبط 47 متهما بحوزتهم  3020 جرام حشيش، و139 جرام هيروين، و 3505 جرام من الأستروكس، و 80 جرام من مخدر الشادو، و1066 قرص مخدر، و 20 جرام فودو.
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة و25 طلقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بحشيش بالقليوبية

"كنا رايحين نوزع الحشيش".. اعترافات مثيرة لعصابة المخدرات بالعمرانية

القبض على عاطل بحوزته 500 جرام حشيش وسلاح نارى بالمنيا

حملة أمنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

أمن الجيزة

اخبار الحوادث




لا تفوتك
فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

فيديو.. خالد صلاح:إصدارات اليوم السابع تدعم مبادرة علاج 100 طفل مصاب بمرض القلب

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

شاهد.. المودة والتسامح يتجسدان فى سلام شيخ الأزهر والبابا فرنسيس بالإمارات

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

"الملصق الإلكترونى" يطرق أبواب المرور ... بدء تركيبه بوحدات القاهرة..والقانون الجديد ينص على عدم ترخيص أى سيارة بدونه ..وكاميرات ورادارات لرصد المخالفات على الطرق..وتدريب الضباط للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

أردوغان.. حامى أفريقيا الحرامى.. كيف تسلل الدكتاتور العثمانى إلى "القارة السمراء".. الاستثمارات والتجارة بوابة الرئيس التركى لتمويل الجماعات الإرهابية.. وتقارير تكشف أطماع أنقرة فى ثروات الشعوب الأفريقية

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

تحديث جديد لتطبيق "فايبر".. تعرف على أبرز مزاياه

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

ملخص وأهداف مباراة ليفربول ووستهام في الدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة