ضبط رجل أعمال هارب من 372 حكما و3 ملايين جنيه غرامات

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، فى ضبط محكوم عليه فى 372 حكما.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط المحكوم عليه "عاطف.ع" مدير إحدى شركات الاستثمار العقارى، ومقيم بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة صادر ضده 372 حكم بتهم "سرقة تيار" بلغ إجمالى قيمة الغرامات المحكوم بها عليه " 3 مليون و 490 ألف جنية" ، و خمس سنوات حبس أثناء تواجده بمحل اختبائه بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة .

ووجه اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.