ضبط أكاديمية وهمية تمنح ضحاياها شهادات علمية فى علم الأبراج

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط شخص لإنشائه أكاديمية وهمية والترويج لشهادات دراسية مزورة منسوب صدورها لعدد من الجامعات الأجنبية بالخارج نظير حصوله على مبالغ مالية.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مفادها قيام أحد المراكز التعليمية الوهمية بمنطقة مدينة نصر بالترويج لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لعدد من الجامعات الأجنبية بالخارج تفيد الحصول على برامج تدريبية فى مجالات تعليمية متخصصة خلافاً للحقيقة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء ذلك النشاط "محمد.أ.أ" حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بالإسماعيلية، إذ قام المتهم بإنشاء كيان تعليمى وهمى (أكاديمية) بدون ترخيص بمدينة نصر أول، لمزاولة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات علمية متخصصة فى مجال (الطب النفسى- الأبراج وتأثيرها على السلوك) منسوب صدورها لبعض الجامعات الطبية الدولية الشهيرة، وقام بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" عن ذلك النشاط زاعماً بأن الأكاديمية ممثلة لتلك الجامعات الدولية بمنطقة الشرق الأوسط فى منح دورات تدريبية وشهادات علميـــة "خلافاً للحقيقة"، وتمكن من الحصول على مبالغ مالية تراوحت من عشرة آلاف جنية إلى ثلاثين ألف جنيه عن كل حالة من ضحاياه تحت ذلك الزعم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وعثر بالمقر على (كمية كبيرة من شهادات مدونة باللغة الانجليزية بأسماء أشخاص مختلفة صادرة من الأكاديمية الوهمية تفيد حصولهم على دورات تعليمية واجتيازهم المقرر التعليمي فى تخصصات متعددة تتعلق بالسلوك والخصائص النفسية " مزورة بالكامل" ، شهادات مدونة باللغة الإنجليزية بأسماء مختلفة تفيد إجتيازهم دوارات تدريبية وتعليمية منسوبة لجامعات دولية بدول مختلفة "مزورة بالكامل"، أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية الوهمية، واللوجو الخاص بها المستخدم فى مهر بعض الشهادات المضبوطة، العديد من الملفات التى تحوى مستندات تخص ضحاياه "بطاقات الرقم القومى – مؤهلات دراسية – شهادات ميلاد – اختبارات قدرات".

وتم التوصل لثلاثة من ضحاياه، وبسؤالهم قرروا قيام المتهم بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 45 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.