صور.. نائب وزير المالية: إنجاز 95% من برنامج الإصلاح الاقتصادى مع صندوق النقد

كتبت منى ضياء تصوير اشرف فوزى

قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم الثلاثاء، أن مصر نفذت 95% من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى نفذته على مدار الـ3 سنوات الماضية.

وأشار كوجك فى مؤتمر صحفى لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، أن هناك بعض الإصلاحات الهيكلية التى يتم استكمالها لتحسين بيئة العمل وتنافسية الاقتصاد المصرى، وأمور هامة للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشيرا إلى إعلان تفاصيل استراتيجية الدين العام بنهاية شهر مارس المقبل بعد الانتهاء منها، لافتا إلى البدء فى تنفيذ بالفعل دون الانتظار لتحسين مستوى الدين العام.

وعن أهم ملامح استراتيجة الدين، قال إنها تهدف لخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية برنامج الحكومة، وهو المستوى الآمن، وإطالة عمر الدين إلى متوسط قرب 5 سنوات، بالاضافة إلى التضخم وأسعار الفائدة تتطلب تحقيق مؤشرات مالية محددة، مشيرا إلى تنويع مصادر لتمويل لتخفيض عبء الدين، حيث تقوم الوزارة بجولات فى أسواق اسيا ودول الخليج الاسبوع المقبل فى دبى وأبو ظبى، لجذب صناديق استثمار جديدة، كما يتم دراسة السندات الخضراء.

ولفت كوجك إلى اكتتاب الأجانب فى السندات المحلية لآجال طويلة تصل إلى 10 سنوات، وهو ما يعد تأكيدا للثقة فى أداء الاقتصاد المصرى.