صور.. محافظ السويس يتفقد منطقة الهيشة ويتابع تطوير الكورنيش القديم

السويس – السيد فلاح

تفقد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، يرافقه الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس منطقة الكورنيش القديم بحي السويس لمتابعة أعمال التطوير التي تتم، مؤكداً على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والممشي والتجميل والأعمال التي تتم بمنطقة الخور وشارع بورسعيد.

وكلف محافظ السويس، المهندس محمود فوزي رئيس حي السويس برفع الإشغالات والتعديات ونظافة شاطئ البحيرة ودهان الأسوار وإزالة الأكشاك المخالفة والعشوائية بمنطقة النبي موسى وشارع بورسعيد والكورنيش القديم، مؤكدًا علي مدير الحماية المدنية بسرعة انتشال ورفع الفلايك والمراكب الصغيرة من بحيرة الخور.

وكلف "صقر" اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس بقيام مديرية التربية والتعليم بدهان سور مدرسة السويس الزخرفية الصناعية بمنطقة النبي موسى بحي السويس، كذلك كلف شعبان حمدان مدير جهاز التجميل بقص وتهذيب الأشجار بمنطقة الكورنيش القديم.

وتابع اللواء عبد المجيد صقر، جولته بميدان أحمد حلمي بدر بمنطقة الهاويس مروراً بشارعي المسلماني وثروت والهيشة بحي الجناين، مؤكدًا على مديري المرور والطرق بعمل مطب صناعي أمام المعهد الديني بالهيشة بحي الجناين والمنطقة السكنية المحيطة للحد من سرعة السيارات والموتوسيكلات حفاظًا على الأرواح.

وكلف المحافظ الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس بالتنسيق مع حي الجناين لتوفير قطعة الأرض لإقامة ملعب مفتوح لخدمة شباب منطقة الهيشة بحي الجناين.

وأعطى "صقر" تعليماته لرئيس حي الجناين عالية فريد بتطوير وزراعة وتشجير الحديقة العامة بمنطقة الهيشة والإعداد لافتتاحها، والتأكيد علي وضع شاشة عرض بالحديقة لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية والمقرر انطلاقها يونيو المقبل.

رافق المحافظ في جولته كلاً من العميد محمد نبيل مدير الحماية المدنية والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والنقل وميرفت فهمي مدير عام التضامن الاجتماعي ورمضان أبو الحسن، رئيس اتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية ومنير كامل مدير المتابعة الميدانية ومحمد فتحي مسئول الطوارئ بجهاز النظافة وحي السويس وحي الجناين والإدارات الهندسية بالحي .