صور.. محافظ الأقصر يبحث خطة تطوير مشروع تأمين السياح والمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

إلتقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مع اللواء عبد الوهاب عمر ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث خطة تطوير واستكمال مشروع تأمين محافظة الأقصر لخدمة وحماية السائحين والمواطنين، بحضور محمد عبد القادر نائب المحافظ واللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة والعميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الإعلامى للمحافظة .

وقال العميد صلاح المندوه وكيل الوزارة لشئون مكتب المحافظ والمتحدث الاعلامى للمحافظة، أن الأقصر يوجد بها منظومة تأمين فعالة متصلة بغرفة عمليات تدار بواسطة الشرطة، وبإشراف مديرية أمن الأقصر لضمان أكبر قدر من الحماية والتأمين لكافة السياح والمواطنين وللتدخل الفورى حال وقوع أية أزمات بمختلف أنحاء مدينة الأقصر.

وأوضح العميد صلاح المندوه، أن كاميرات المتابعة منتشرة بمختلف أنحاء المواقع الرئيسية بالأقصر ومجهزة للتسجيل والرصد على مدار الساعة لكافة الشوارع والميادين ومحيط المعابد والمقابر الفرعونية والفنادق الهامة بالمحافظة، لمتابعة المشهد اليومى فى جميع شوارع وأروقة معابد ومزارات المحافظة بأكلمها للوصول لاعلى درجات التأمين.



محافظ الأقصر يبحث مع ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تطوير مشروع تأمين السياح

جانب من بحث خطط تامين المدينة لخدمة السياحة