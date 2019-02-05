صور..ليبيا تضبط مدرعات وعربات رباعية الدفع مهربة من تركيا لميليشيات مسلحة

كتب : أحمد جمعة

أعلنت السلطات الليبية فى ميناء الخمس عن ضبط شحنة مدرعات وعربات رباعية الدفع قادمة من تركيا إلى ميليشيات مسلحة فى البلاد.

وقال موقع المرصد الليبى، الثلاثاء، إن الشحنة تتكون من 9 سيارات هجومية مصفحة مع مدرعات قتالية مدرعة تركية الصنع، مؤكدا أن الشحنة قادمة من أحد الموانئ التركية بدون أي مستندات أو جهة تسليم شرعية محددة فى ليبيا كوزارة الدفاع أو الداخلية، الأمر الذى يعني بأنها موردة لصالح إحدى المليشيات أو المجموعات المسلحة المجهولة.





فيما أكدت تقارير إعلامية ليبية وصول سفينة محملة بـ 80 سيارة عسكرية مزودة بنظام حماية متطور من القذائف والألغام إلى ميناء الخمس البحري قادمة من تركيا، مشيرة إلى أن السيارات جرى استيرادها عن طريق إحدى شركات استيراد السيارات المعروفة بمدينة مصراتة.





وقال مصدر ليبى إن السيارات المصفحة جرى شحنها على حاويات 40 قدم من تركيا وتم استخراجها من ميناء الخمس البحرى.

ويأتى ضبط هذه الشحنة عقب أسابيع قليلة من ضبط سلطات الميناء لأطنان من الأسلحة والذخيرة القادمة من تركيا إلى أطراف فى ليبيا لم يكشف عنها النائب العام الليبى أو المجلس الرئاسى الذى وعد بفتح تحقيق.