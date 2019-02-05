صور .. رئيس جامعة كفر الشيخ يسلم الفائزين ميداليات فى مسابقات أسبوع شباب الجامعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

سلم الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، الميداليات للفائزين، اليوم الثلاثاء، في منافسات أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر، الذي تنظمه جامعة كفر الشيخ.

وفازت وزارة التعليم العالي، بالميدالية الذهبية، ببطولة تنس الطاولة الفردي للبنين، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب جامعة حلوان، وحصد التعليم العالي، وجامعة الإسكندرية المركز الثالث وتسلموا الميدالية البرونزية.

وفي مباريات تنس الطاولة الفردية للبنات، فازت جامعة الإسكندرية، بالميداليتين الذهبية والفضية بجدارة، وكان من نصيب جامعة بورسعيد الميداليتين البرونزيتين.

وبالنسبة لتنس الطاولة الزوجي بنين كان المركز الأول من نصيب جامعة الأزهر، والثاني لجامعة حلوان، والثالث لوزارة التعليم العالي والإسكندرية، أما عن تنس الطاولة الزوجي للبنات كانت المراكز الثلاث الأولي من نصيب جامعة الإسكندرية، ثم المنصورة وبالنهاية حلوان وبورسعيد.

وفي تنس الطاولة الجماعي للبنات، فكانت المراكز الأولي من نصيب جامعة الإسكندرية ثم جامعة بورسعيد في المركز الثاني، وجاءت جامعتا طنطا والمنصورة في المركز الثالث.

كما شهدت قرية صنلا التابعة لمركز كفر الشيخ ، قافلة طبية وبيطرية شارك فيها طلاب من مختلف الجامعات المصرية المشاركة بأسبوع شباب الجامعات الثاني عشر ،لنشر ثقافة المسئولية الشخصية والتفاعل الإجتماعي ومحاولة لإحياء قيم التضامن والتعاون داخل المجتمع بين الطلاب .

وقدمت جامعة عين شمس بحث علمي بعنوان "استخدام دواء لتغيير سلوك الإنسان لسلوك جديد " كما قدمت جامعة بني سويف بحث بعنوان "حرب الأرض " وانسحبت جامعة المنصورة من المنافسة .

وفي مسابقة البرمجيات شاركت أربع جامعات ،و قدمت جامعة القاهرة برنامج "تنشيط السياحة "، وجامعة المنيا برنامج "مرشد سياحي " ، بينما اشتدت المنافسة في مسابقة دوري المعلومات بين الوفود المشاركة في ملتقي شباب الجامعات الثاني عشر بإجمالي 26 جامعة .

وقدمت جامعة طنطا بمجال الموسيقي والكورال في النشاط الفني عزف فردي علي آلة االقانون والعود والكمان واستمرت العروض الموسيقية لجامعة القاهرة بآلة البيانو و العود ، وأشادت جامعة القاهرة بقوه لجنة التحكيم ، وقدمت جامعة السادات عرض غنائي جماعي متميز تحت عنوان "مصر تتحدث عن نفسهاط

كما استمرت الوفود بتنظيم الأعمال الفنية الخاصة بهم في المعرض الفني وذلك لتسليمه غدا للجنة التحكيم قبل موعد الإفتتاح المحدد ، كما بدأت مسابقات الشعر ومجلة الحائط والقرآن الكريم" طلاب وطالبات" والمراسل التليفزيون ضمن فعاليات النشاط الثقافي في إطار فعاليات اليوم الرابع من ملتقي شباب الجامعات بجامعة كفرالشيخ .

كما شاركت 13 جامعة في مسابقة الأحاديث النووية ،و طرحت عليهم لجنة التحكيم الأسئلة الخاصة بالمسابقة كما استكملت فاعليات مسابقة مجلة الحائط بمشاركه 13 جامعة ومنهم " الوادي الجديد ، حلوان ، سوهاج ، المنصورة ، عين شمس، أسوان ، بني سويف " واشتعلت المنافسة بين الجامعات المشاركة لإنهاء أعمال المجلة لتسليمها للجنة التحكيم في الموعد المحدد .

وعلى جانب أخر أهدى الدكتور أحمد عزيزعبدالمنعم ،رئيس جامعة سوهاج المستشار الإعلامي لسيادته درع الجامعة نيابة عن الدكتور رئيس جامعة سوهاج للدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ تقديرا وعرفانا لجهوده ، موكداً أن جامعة كفرالشيخ هي منارة الثقافة والتنويروأنها تقدم للمجتمع خريجا متميزا قادرا علي العمل والبناء .

وأشاد المستشار الإعلامي لجامعة سوهاج بحسن أستقبال الجامعة للوفود المشاركة بملتقي شباب الجامعات الثاني عشر وانتظام الفاعليات حيث يعتبر لقاء الشباب ببعضهم البعض من خلال هذه اللوحة الجميلة التي تعكس التقدير الكبير لشباب مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.