صور.. تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية بدراو فى أسوان

أسوان – فريق المحافظات

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز دراو، أسفرت عن تنفيذ 24 قرار.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ (24) قرار زراعة تابع للإدارة الزراعية بإزالة تعديات عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على أملاك الدولة بمنطقة بنبان بحرى دائرة مركز دراو بمساحة ( 6925 ) متر.

شارك فى الحملة الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو، بالإضافة إلى مشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى ومأمور وضباط المركز، والمرور، المرافق ، الحماية المدنية.



أثناء الإزالة



إزالة التعديات



تعديات الأراضى الزراعية



تنفيذ الإزالة



جانب من الإزالة