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صور.. تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية بدراو فى أسوان

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 11:56 ص
صور.. تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أراضى زراعية بدراو فى أسوان إزالة تعديات البناء بمركز دراو بأسوان
أسوان – فريق المحافظات
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نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز دراو، أسفرت عن تنفيذ 24 قرار.

أسفرت جهود الحملة عن تنفيذ (24) قرار زراعة تابع للإدارة الزراعية بإزالة تعديات عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض على أملاك الدولة بمنطقة بنبان بحرى دائرة مركز دراو بمساحة ( 6925 ) متر.

شارك فى الحملة الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو، بالإضافة إلى مشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى ومأمور وضباط المركز، والمرور، المرافق ، الحماية المدنية.

أثناء الإزالة
أثناء الإزالة

 

إزالة التعديات
إزالة التعديات

 

تعديات الأراضى الزراعية
تعديات الأراضى الزراعية

 

تنفيذ الإزالة_1
تنفيذ الإزالة

 

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة

 

حملة الإزالة
حملة الإزالة

 


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