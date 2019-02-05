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صور.. الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة يصل نقابة الصحفيين لافتتاح مركز التدريب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:36 م
صور.. الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة يصل نقابة الصحفيين لافتتاح مركز التدريب حاكم الشارقة يصل نقابة الصحفيين
كتب محمد السيد - تصوير عمرو مصطفى
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وصل منذ قليل، الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، لمقر نقابة الصحفيين ضمن جولاته بمصر.

 

وكان فى استقبال حاكم الشارقة، عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، وخالد ميرى وكيل النقابة وإبراهيم أبو كيلة وحسين الزناتى ومحمد سعد عبد الحفيظ من أعضاء مجلس النقابة .

 

ومن المقرر أن يقوم القاسمى بجولة داخل مقر النقابة تشمل افتتاح مركز تدريب الصحفيين، وتسليمه درع النقابة تقديرا لجهوده فى دعم مشروع إنشاء مركز التدريب.

 

وتأتى تلك الزيارة ضمن جولات الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، داخل مصر، والتى شملت زيارة جامعة القاهرة، ومستشفى القصر العينى.

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (1)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (2)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (3)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (4)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (5)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (6)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (7)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (8)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (9)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (10)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (11)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (12)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (13)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (14)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (15)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (16)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (17)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (18)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (19)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (20)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (21)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (22)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (23)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (24)
 

 

حاكم الشارقة فى نقابة الصحفيين (25)
 

 


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