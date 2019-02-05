شاهد فى دقيقة.. 10 معلومات عن المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس

كتب – إسلام سعيد

بعد أن نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23-5-2018، يقدم "اليوم السابع" أهم 10 معلومات عن المنطقة الروسية ومراحل التفاوض.

-المشروع جاء بناءً على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لسوتشى فى أغسطس 2014



- الاتفاقية تمتد 50 عاما

- تجدد تلقائيا كل 5 سنوات وتم توقيعها رسميا يوم الأربعاء 23 مايو 2018.

- مساحة المشروع 5.2 كم مربع ويجذب استثمارات 7 مليارات دولار

- إنشاء المنطقة يتم على 3 مراحل وتكلفة المرحلة الأولى 190 مليون دولار.

- وتقام على مساحة كيلو متر مربع

- 90 % نسبة تشغيل العمالة المصرية فى المشروع

- 35 ألف فرصة عمل متوقعة بالمشروع سواء عمالة مباشرة أو غير مباشرة.

- تشمل القطاعات التصنيعية صناعة السيارات والأدوية والمعدات

والبترول والغاز والكابلات وصناعة السكك الحديدية

بالإضافة إلى الصناعات التعدينية والطاقة النووية.

- تمويل المشروعات المزمع سيتم عن طريق الصندوق الروسى للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية.

- روسيا ترغب فى إنشاء شركات متخصصة فى خدمات وتموين السفن المارة بقافلتى الشمال والجنوب.