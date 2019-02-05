سليمان وهدان: سنفتح المجال للقوى السياسية والمنظمات حول تعديلات الدستور

كتب محسن البديوى

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إنه سيتم مناقشة التعديلات الدستورية فى اللجنة التشريعية والدستورية وسيتم فتح المجال لكل القوى السياسية والمنظمات والنقابات العمالية والمهنية وأساتذة الجامعات وأصحاب الفكر.

وأشار خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، إلى أنه سيتم عرض ما نتج عن المناقشات فى جلسة عامة بالمجلس للتصويت عليها، والاستماع لـ 10 اعضاء معارضين و 10 أعضاء معارضين ليتضح أمام الشعب الأمر والمزايا و العيوب، ثم التصويت من قبل أعضاء المجلس ثم ينتقل لرئيس الجمهورية الذى بصفته يدعو المواطنين لاستفتاء عام والتصويت عليه.

و أضاف: "نصارع الزمن للوصول لمرحلة ترضى الشعب المصرى فى المستقبل، وهناك 9 نقاط رئيسية و3 مستحدثين بينهم تعيين نائب رئيس أو أكثر، ومجلس الشيوخ، وإلغاء المادة 212 ، 213 الخاصة بالهيئة الوطنية للإعلام".

وأكد أن المادة الخاصة باستقلال الأزهر، وطرق اختيار شيخ الأزهر غير معروضة بالمرة ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، مشيرا إلى أن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حول مادة شيخ الأزهر.

وذكر وكيل مجلس النواب، أن التعديلات الدستورية تنحاز إلى المرأة والشباب والعمال والفلاحين وذوى الاحتياجات الخاصة، مضيفًا: "سيتم تسجيل جميع الجلسات الخاصة بتعديل الدستور والمناقشات الخاصة به".