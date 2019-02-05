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سلطة الطيران المدنى تنفى محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من مطار القاهرة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:35 م
سلطة الطيران المدنى تنفى محاولة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من مطار القاهرة الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى
كتب أحمد حمادة
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أكد الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، أن ما تم تداوله اليوم الثلاثاء، ببعض المواقع الإلكترونية حول محاولة اختطاف طائرة سودانية فى طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم وتم السيطرة عليها من السلطات السودانية، عار تماماً من الصحة .

 

وأوضح رئيس سلطة الطيران المصرى أن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز 300-737والتى أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبا (سوداني الجنسية)من بينهم 26 مرحلاً، وقبل هبوط الطائره مباشرةً  بمطار الخرطوم انتاب أحد الركاب المرحلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتمت السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة.


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