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سقوط أمطار بكفر الشيخ.. ومجالس المدن ترفع درجة الاستعداد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:32 م
سقوط أمطار بكفر الشيخ.. ومجالس المدن ترفع درجة الاستعداد سقوط أمطار - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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 شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، هطول أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة، أدت إلى تجمع  القليل من المياه فى الشوارع، فى ظل تحذيرات هيئة الأرصاد من انخفاض فى درجات الحرارة.

وأعلنت مجالس المدن والأحياء بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، رفع درجة الاستعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة غدا، موجها رؤساء المدن بمتابعة الأحوال الجوية، ورفع مياه الأمطار من الشوارع.

يذكر أن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة على شمال البلاد، غدًا الأربعاء، ليسود طقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء، تكون رعدية أحيانا وتصل لحد السيول على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح معتدلة أغلبها شمالية غربية تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 


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