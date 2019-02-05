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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:07 م
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سفر محافظ الشرقية يؤجل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:59 م
سفر محافظ الشرقية يؤجل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – فريق المحافظات
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انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية، من أعمال تصحيح و وضع الدرجات لمواد امتحانات النصف الدراسى الأول.

وقال مصدر مسئول بديوان عام المحافظة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إعتماد النتيجة و إعلان النتائج عبر بوابة المحافظة، فور وصول المحافظ الدكتور ممدوح غراب ،  من الخارج، حيث يشارك فى المنتدى الدولى " المدن و الأقاليم و الشركات الإقليمية و المحلية لتحقيق التنمية الحضرية و المستدامة" المنعقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل و يشارك فية ممثلا عن مصر، و تنظمه المفوضية الأوربية، مضيفا أن المنتدى سينتهى غدا الأربعاء من أعماله .

 يشار أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى بلغ 118981 طالب و طالبة موزعين على 664 لجنة امتحانيه فى 20 إدارة تعليمية.

 

 


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