سفر محافظ الشرقية يؤجل اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية

الشرقية – فريق المحافظات

انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بالشرقية، من أعمال تصحيح و وضع الدرجات لمواد امتحانات النصف الدراسى الأول.

وقال مصدر مسئول بديوان عام المحافظة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم إعتماد النتيجة و إعلان النتائج عبر بوابة المحافظة، فور وصول المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، من الخارج، حيث يشارك فى المنتدى الدولى " المدن و الأقاليم و الشركات الإقليمية و المحلية لتحقيق التنمية الحضرية و المستدامة" المنعقد فى العاصمة البلجيكية بروكسل و يشارك فية ممثلا عن مصر، و تنظمه المفوضية الأوربية، مضيفا أن المنتدى سينتهى غدا الأربعاء من أعماله .

يشار أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى بلغ 118981 طالب و طالبة موزعين على 664 لجنة امتحانيه فى 20 إدارة تعليمية.