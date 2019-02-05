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سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 5-2-2019

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:28 ص
سعر اليورو الأوروبى اليوم الثلاثاء 5-2-2019 اليورو _ صورة أرشيفية
كتبت هبة حسام
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سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-2-2019، انخفاضا لليوم الثانى على التوالى، حيث سجل سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصرى، فروق طفيفة بين البنوك وبعضها.

وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى اليوم الثلاثاء 20.19 جنيه للشراء، و20.37 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.15 جنيه للشراء

20.32 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.11 جنيه للشراء

20.27 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.11 جنيه للشراء

20.27 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك البركة

20.06 جنيه للشراء

20.38 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.13  جنيه للشراء

20.29  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.16  جنيه للشراء

20.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.1 جنيه للشراء

20.31 جنيه للبيع


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