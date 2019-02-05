كتبت هبة حسام

استقر سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء 5-2- 2019 وسجل سعر الريال السعودى 4.70 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

وكانت العملة السعودية، شهدت ارتفاعا طفيفا بعد حالة من الاستقرار شهدتها على مدار الفترة الماضية، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى اليوم الاثنين، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.69 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.71 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.71 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

4.69 جنيه للشراء

4.73 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع