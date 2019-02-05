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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-2-2019

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:28 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 5-2-2019 الدولار _صورة أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5-2-2019 استقرار ملحوظ على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع شهدتها العملة الأمريكية خلال الفترة الماضية.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.74 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.6  جنيه للشراء

17.7  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.6 جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.6  جنيه للشراء

17.7  جنيه للبيع


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