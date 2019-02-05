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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:17 م
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زيادة إنفاق المستهلكين البريطانيين فى يناير

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:50 م
زيادة إنفاق المستهلكين البريطانيين فى يناير التسوق فى بريطانيا
رويترز
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أظهر مسح اليوم الثلاثاء زيادة وتيرة مشتريات المتسوقين فى بريطانيا فى يناير لتسجل أكبر نمو فى 7 أشهر مما سيبعث على الارتياح لمتاجر التجزئة بعد أسوأ مبيعات لعيد الميلاد فى عشر سنوات.

وقال كونسورتيوم التجزئة البريطانى إن الأعضاء أعلنوا زيادة إجمالى مبيعات التجزئة 2.2% على أساس سنوى بفضل زيادة الإنفاق على الغذاء وانخفاض الأسعار فى العام الجديد.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيسة التنفيذية للكونسورتيوم "ساعدت تخفيضات التجزئة عل إغراء المستهلكين الحذرين لكن ليس هناك ما يضمن استمرار قوة الدفع بعد انتهاء التخفيضات".

 

 


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