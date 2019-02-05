زراعة المنوفية: تحرير 3368 محضر تقسيم أراضى وتطهير 20 كم من المساقى

المنوفية _محمد فتحى

أعلن الدكتور حمدى جامع وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تحرير عدد "3368" محضر تقسيم بزمام المحافظة بإجمالى مساحة 751 فدانا و23 قيراطا .

أكد "جامع" على التنسيق التام مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة للمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الفورية حيال القائمين بالتعدى على أى مساحات زراعية بالمخالفة للقوانين واللوائح الوزارية .

كما أعلن وكيل وزارة الزراعة بأنة تم تطهير مسافة طولية بلغت 20 كم و400 متر من المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة خلال شهر يناير وحتى يوم الإثنين الموافق 21/1/2019 مع استمرار تطهير المساقى الخصوصية بجميع مراكز المحافظة بصفة مستمرة لتقليل الفاقد من الموارد المائية والحفاظ عليها من التلوث.

من جانبه أكد محافظ المنوفية على أهمية نشر التوعية بين المزارعين والفلاحين لزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل الإستراتيجية والخضر والفاكهة، مشددًا على ضرورة التصدى للمخالفين القائمين بعمليات تقسيم وبيع الأراضى الزراعية، وكذا أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة وعدم مخالفة القوانين المنظمة لذلك .