رفع أعلام الدول العربية على واجهة مقر منظمة المرأة العربية احتفالا بيوم المرأة

كتب ــ محمود راغب

شهدت احتفالية منظمة المرأة العربية، بيوم المرأة العربية، الذى يوافق الأول من فبراير من كل عام، للتأكيد والاعتراف بحقوقها، والمساهمة فى الإسراع بعملية النهوض بالمرأة وتغيير أوضاعها، رفع أعلام الدول العربية الأعضاء بالمنظمة على واجهة المقر الرئيسى للمنظمة، فى إطار احتفإلى بمشاركة عضوات المجلس التنفيذى ومندوبى الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية.

وشهدت الاحتفالية أيضا عزف النشيد الوطنى للدول العربية الأعضاء بمنظمة المرأة العربية احتفالا بيوم المرأة العربية.

وتشهد الاحتفالية حضور ومشاركة عضوات المجلس التنفيذى للمنظمة (وزيرات المرأة بالدول الأعضاء) وعدد من سفراء الدول العربية والمنظمات الدولية والشخصيات العامة، على رأسهم الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة فاديا كيوان مديرة منظمة المرأة العربية .