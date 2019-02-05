وأوضحت المجموعة - في بيان نشرته وكالة الأنباء السنغالية الرسمية اليوم الثلاثاء - أن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن في (إيكواس) افرانسي اواغي بيهانزين، سيقدم بعثة المراقبين للسلطات السنغالية المشرفة على العملية الانتخابية.

وكانت الحملة الدعائية للجولة الأولى للانتخابات الرئاسية السنغالية قد بدأت - أول أمس - ويتنافس على مقعد الرئيس خمسة مرشحون هم "ماكي سال" و"عثمان سونكو" و"ماديكي نيانج" و"عيسى صال" و"إدريسا سك".