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رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة باعتبار أراضٍ منفعة عامة وأخرى أثرية بالمنوفية ودمياط والسويس

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:17 م
رئيس الوزراء يصدر قرارات جديدة باعتبار أراضٍ منفعة عامة وأخرى أثرية بالمنوفية ودمياط والسويس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحيّ بقرية أبشيش مركز قويسنا بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، بحيث يتم ضم الأراضي اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والتي تبلغ مساحتها 900 م2 بزمام كفر زين الدين بالقطعتين رقمي ( A/3، A/127  ).
 
كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قراراً بتعديل مساحة قطعة الأرض الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بشأن اعتبار ازدواج طريق دمياط / رأس البر من أعمال المنفعة العامة، والمعدل بالقرار رقم 124 لسنة 2013، بحيث تكون بمسطح 14 فدانا وقيراطاً واحدا و5,25 سهم، بدلاً من مسطح 14 فداناً و 6 قراريط و 12,5 سهم.
 
كما أصدر رئيس الوزراء قراراً باعتبار الأراضي المملوكة للدولة بموقع آثار تل أبو الدرج والكائنة بالكيلو 73 طريق السويس المؤدي إلى الزعفرانة بمحافظة السويس أراضٍ أثرية. 
 
وفي قرارٍ آخر يستهدف زيادة مساحة الأرض المخصصة لإقامة محطة غاز طبيعيّ وتموين سيارات وخدمة متكاملة بمدينة طامية بمحافظة الفيوم ـ أصدر الدكتور مدبولي قراراً بتعديل هذه المساحة الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2014 لتصبح 6000م2 بدلا من 3000 م2
 
 

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