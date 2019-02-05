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رئيس النمسا يؤكد دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:55 م
رئيس النمسا يؤكد دعم بلاده لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية مؤتمر صحفى للرئيس الفلسطينى ونظيره النمساوى
كتب ــ سمير حسنى
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أكد الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، دعم بلاده لإقامة دولتين فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، وأخرى إسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام، مشيرا إلى أن السلام هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة.

 

وأعرب الرئيس النمساوى، فى مؤتمر صحفى مع نظيره الفلسطيني محمود عباس، عن أسفه فى توقف مساعدات الولايات المتحدة الأمريكية لمنظمة "الاونروا"، لافتا إلى تعويض الاتحاد الأوروبى وبعض المنظمات غير الحكومية لهذا الدور، وزيادة مساعدتها للمنظمة.

 

وتعهد ألكسندر فان دير بيلين، باستمرار تقديم المساعدات إلى السلطة الفلسطينية.

 


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النمسا

القدس الشرقية

محمود عباس




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