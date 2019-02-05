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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:17 م
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رئيس إفريقيا الوسطى يؤكد استعداد حكومته لتنفيذ اتفاق السلام مع الحركات المسلحة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 05:17 م
رئيس إفريقيا الوسطى يؤكد استعداد حكومته لتنفيذ اتفاق السلام مع الحركات المسلحة رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا
(أ ش أ)
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أكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فاوستن أركانج تواديرا، استعداد حكومته لتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة مع الحركات المسلحة، الذى تم توقيعه اليوم الثلاثاء، بالأحرف الأولى بقاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم، موضحا أن الاتفاق سيسهم فى تحقيق السلام ووضع حد للمعاناة التى ظل يعيشها شعب إفريقيا الوسطى.

وأعرب تواديرا - فى كلمته أمام حفل التوقيع على اتفاق السلام والمصالحة بين حكومة أفريقيا الوسطى والمجموعات المسلحة اليوم - عن امتنان شعب إفريقيا الوسطى لجهود الرئيس السودانى عمر البشير ورعايته لهذا الاتفاق، مشيرا إلى الروابط التاريخية والاجتماعية التى تربط بين شعبى البلدين، مشيدا بالدعم الكبير الذى يجده هذا الاتفاق من الشركاء الإقليميين والدوليين.

 وقال تواديرا إنه "لولا جهود الاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة ودول الجوار والاتحاد الأوروبى لما تم التوصل إلى هذا الاتفاق"، داعيا المجموعات المسلحة للعودة إلى (بانجى - العاصمة) والبدء فى تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، مؤكدا أن هذا الاتفاق يفتح المجال لمستقبل مشرق لشعب إفريقيا الوسطى.

وأشار رئيس إفريقيا الوسطى إلى أنه منذ تقلده منصبه فى مارس عام 2016 وضع السلام والمصالحة هدفاً أساسيا له، وذلك إيمانا منه بأن السلام هو الخيار الوحيد لأبناء إفريقيا الوسطى، داعيا إلى التخلى عن خطاب الكراهية والإقصاء ،قائلا "حان الوقت لفتح صفحة جديدة من أجل العيش الكريم لشعب إفريقيا الوسطى".

وتوجه رئيس أفريقيا الوسطى بالشكر لرؤساء السودان وتشاد والكاميرون والجابون ورواندا والكونغو وغينيا الاستوائية، لدعمهم المستمر لبلاده للمضى فى مسار التسوية والمصالحة وإرساء السلام فى إفريقيا الوسطى.

 


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إفريقيا الوسطى

اتفاق السلام

الحركات المسلحة




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