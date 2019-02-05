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حل أزمة المرور بمدينة الأقصر بتحديد شارع محو الأمية كاتجاه سير واحد

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:00 ص
حل أزمة المرور بمدينة الأقصر بتحديد شارع محو الأمية كاتجاه سير واحد زحام مرورى- ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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صرح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أنه تم البدء فى تنفيذ مقترح لحل أزمة المرور بوسط المدينة وذلك بتطبيق نظام الاتجاه الواحد "بشارع محو الأمية" خلف المستشفى الدولى، وذلك فى ضوء التقرير الوارد من إدارة مرور الأقصر وموافقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بشأن دراسة المقترح وتنفيذه.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم التنسيق بين مجلس مدينة الأقصر، وإدارة مرور الأقصر بقيادة العميد محمد صلاح، مدير الإدارة، وذلك للبدء فى تنفيذ المقترح بالشارع لتكون فى اتجاه سير واحد للسيارات، وذلك للقضاء على مشكلة ازدحام المرور بالمنطقة.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تم تنفيذ المقترح نتيجة تقدم عدد من الأهالى القاطنين بمنطقة شارع محو الأمية خلف المستشفى الدولى، طلب بتطبيق نظام الاتجاه الواحد لشارع محو الأمية، وذلك بسبب وجود العديد من انتظار المركبات على جانبى الطريق، نظرا لامتلاك أهالى المنطقة لسيارات خاصة بهم، إضافة إلى تواجد ثلاث صالات لبيع السيارات بنفس الشارع مما يؤدى إلى توقف وتكدس فى حركة المرور بالشارع أثناء مرور المركبات فى الاتجاهين.

وأكد الشريف أنه بناء على المعاينة الميدانية التى تمت من قبل إدارة مرور الأقصر للشارع، أصبح شارع محو الأمية اتجاها واحدا على أن يكون مدخل الشارع من شارع التليفزيون، وبالنسبة للمركبات القادمة من شارع محو الأمية تسلك شارع الإسعاف، مشدداً على ضرورة الإعلان عن تلك الشوارع من خلال لوحات إرشادية للسائقين بالاتجاهات المستحدثة، التزامًا بتعليمات وقوانين المرور.


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