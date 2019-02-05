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حجز تظلم منع سفر المتهمين فى قضية " مواسير المياه " لجلسة 7 فبراير

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:20 م
حجز تظلم منع سفر المتهمين فى قضية " مواسير المياه " لجلسة 7 فبراير محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية حجز التظلم على قرار منع متهمين في قضية "فساد مواسير مياه القاهرة الجديدة"، من السفر والتصرف في الأموال  للحكم بجلسة الخميس القادم 7 فبراير.

وتقدم المتهمان  "محمود . م . ع  -  وزوجته علياء . م " و " أحمد . ع .  ل "  قد تقدموا بتظلم على قرار منعهم من التصرف في أموالهم، ومنعهم من السفر، وذلك على ذمة القضية رقم 16233/2017 مدينة نصر والرقم الكلي 472 لسنة 2017، عقب ضبط هيئة الرقابة الإدارية لهما وآخرين في قضية فساد توصيل خط مياه القاهرة الجديدة، وإهدار المال العام بما قيمته نحو 3 مليارات جنيه ، صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز التوني وعضوية علي صقر وأيمن عبدالرازق وأمين سر ممدوح غريب

وكانت هيئة الرقابة الإدارية  ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال اسناد واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة والمسندة خلال عام 2007، ما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه. وبالعرض على نيابة الأموال العامة العليا باشرت التحقيقات وأصدرت قرارا بمنع من التصرف والسفر للمتهمين.

 


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