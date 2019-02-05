حبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات لضبطه بحشيش بالقليوبية

فريق المحافظات

قرر حمدى السيد، رئيس نيابة قسم ثان بنها، حبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بقطعة من الحشيش المخدر، كما أمرت النيابة العامة بإحالة المواد المخدرة للمعمل الكيمائى بالطب الشرعى.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد رشدى، مأمور قسم ثانى بنها يفيد بلاغ من المواطن "ه. ع" مدير فرع أحد المطاعم ببنها، بأنه حال متابعته سير العمل بالمطعم، وأثناء توجهه لدورة المياه بالطابق الثانى، فوجئ بأحد الأشخاص، ملقى على الأرض فى حاله إغماء وبيده سرنجة مدممة.

وبالانتقال والفحص، تم التقابل مع المبلغ، وتبين تواجد شخص بدوره المياه، ويدعى "م. ذ" 27سنة، صيدلى، وعثر معه على سرنجة مدممة، وعلبة سجاير بداخلها قطعة بنية داكنة اللون، تشبه مادة الحشيش المخدر، وتم التحفظ على المضبوطات ونقل المذكور، مستشفى بنها الجامعى وتعيين الحراسه اللازمة عليه.

وتم إخطار اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى، رئيس المباحث الجنائية، وتحرر محضر رقم 579 جنح القسم وأحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.