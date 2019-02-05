حبس صاحب محل لقتله عامل بسب علبة سجائر بشبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

أمر المستشار عمرو عوض ، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة ،بحبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامه بقتل عامل للخلاف على علبة سجائر .

تلقي اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية ، اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله ، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بقيام " حسن .ط " صاحب محل جملة لبيع السجائر، بناحيه عزبه عثمان - دائرة القسم ،بالتعدى على "ب.ر " عامل ، بمطواة مما أودى بحياته ، بسبب الخلافعلى علبة سجائر ، تحرر المحضر رقم 2834جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م ، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.