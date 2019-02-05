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حبس صاحب محل لقتله عامل بسب علبة سجائر بشبرا الخيمة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:18 م
حبس صاحب محل لقتله عامل بسب علبة سجائر بشبرا الخيمة حبس - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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أمر المستشار عمرو عوض ، رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة ،بحبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامه بقتل عامل للخلاف على علبة سجائر . 

 تلقي اللواء رضا طبلية ، مدير أمن القليوبية ، اخطارا من العميد اسماعيل عبدالله  ، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة ، بقيام " حسن    " صاحب محل جملة لبيع السجائر،  بناحيه عزبه عثمان - دائرة القسم ،بالتعدى على "ب.ر " عامل ، بمطواة مما أودى بحياته ، بسبب  الخلافعلى علبة سجائر ، تحرر المحضر رقم  2834جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2019م  ، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.

 


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