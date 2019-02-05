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حبس شقيق الإجرامى رائد أبو شريعة لحيازته تذاكر "هيروين" بالشرقية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:48 ص
حبس شقيق الإجرامى رائد أبو شريعة لحيازته تذاكر "هيروين" بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة أولاد صقر، برئاسة المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس راضي أبو شريعة، شقيق الإجرامى رائد أبو شريعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من تذاكر مسحوق "الهيروين" المخدر.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة من مباحث أولاد صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، ترأسها العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بالشمال، والعميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "راضى أبو شريعة" 37 سنة، عاطل، شقيق الإجرامى الشهير "رائد أبو شريعة" بحوزته 45 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر وبندقية آلية.

وتبين أن المتهم خرج من السجن فى أكتوبر الماضى بعد اتهامه فى قضية سرقة، فيما تبين أنه سبق اتهامه فى عدد من قضايا السلاح والاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

 

 

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قررت نيابة أولاد صقر،برئاسة المستشار أحمد نعيم، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس راضي، شقيق الإجرامى رائد أبو شريعة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من تذاكر مسحوق "الهيروين" المخدر.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن قوة مكبرة من مباحث أولاد صقر، برئاسة الرائد محمد حيدة، رئيس المباحث، ترأسها العقيد شريف حمادة، رئيس فرع البحث بالشمال، والعميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، من ضبط "راضى أبو شريعة" 37 سنة، عاطل، شقيق الإجرامى الشهير "رائد أبو شريعة" بحوزته 45 تذكرة من مسحوق الهيروين المخدر وبندقية آلية.

وتبين أن المتهم خرج من السجن فى أكتوبر الماضى بعد إتهامه فى قضية سرقة، فيما تبين أنه سبق إتهامه فى عدد من قضايا السلاح والإتجار فى المخدرات، وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.


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