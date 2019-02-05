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حبس سائق توك توك سنة مع الشغل لسرقته هاتف محمول فى البساتين

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 01:04 م
حبس سائق توك توك سنة مع الشغل لسرقته هاتف محمول فى البساتين محكمة-أرشيفية
كتب ــ على عبد الرحمن
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قضت محكمة جنح البساتين، برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد، وسكرتارية حسين قطب، بحبس سائق توك توك حضوريا سنة مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بسرقة هاتف محمول من مالكه بأسلوب "النشل".
 
وكان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، يفيد تمكن الأهالى من الإمساك بلص حال سرقته هاتف محمول من مالكه أثناء إجرائه مكالمة هاتفية داخل سيارته.
 
وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يدعى "ر.م" سائق توك توك، وتبين من التحريات أن المتهم كان يقود التوك توك الخاص به، وشاهد الضحية أثناء حديثه فى هاتفه المحمول داخل سيارته فغافله وسرق الهاتف المحمول وحاول الفرار بمركبته إلا أن الضحية تمكن بمساعدة الأهالى من الإمساك به.
 
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبس المتهم وإحالته إلى محكمة الجنح التى أصدرت حكمها السابق.
 

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