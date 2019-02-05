حاكم دبى يكرم المتفوقين فى حفل تخريج دفعة جديدة من مرشحى الضباط

كتب خالد إبراهيم

كرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي المتفوقين خلال حفل تخريج دفعة جديدة من مرشحى الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية بالعين" .

كما هنأ بن راشد المتفوقين على نجاحهم وتميزهم وتفوقهم وخاطبهم قائلا : "النصر يبقى على مدى الحياة أما التفوق يبقى للأبد .. وفقكم الله في خدمة وطنكم" .



محمد بن راشد فى حفل التخرج

حضر الاحتفال الذي أقيم صباح اليوم الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار رئيس الدولة والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.