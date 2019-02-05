video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء مستشفى للصحفيين بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:50 م
حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء مستشفى للصحفيين بـ6 أكتوبر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
إضافة تعليق

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة وافق على تمويل إنشاء مستشفى الصحفيين المقرر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد عرض مجلس النقابة عليه .

 

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات صحفية له، أن مساحة الأرض 2000 متر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين البرتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى وتمويل الشيخ  سلطان القاسمى .

 

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد أهدى الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية درع النقابة، وذلك خلال زيارته لمقر النقابة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مجلس "الصحفيين" يهدى الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة درع النقابة

صور.. نقيب الصحفيين لحاكم الشارقة: نقدر حجم الجهد والعطاء وإضافتكم لنقابة الصحفيين

قرينة حاكم الشارقة تزور مجمع الفنون.. وتؤكد: مصر صاحبة ريادة ثقافية

نقابة الصحفيين

عبد المحسن سلامة

اخبارمصر

الصحفيين

حاكم الشارقة




لا تفوتك
صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

صور.. اللجنة العامة بالبرلمان توافق على مقترح تعديل الدستور بأغلبية ثلثى الأعضاء

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

البنك المركزى يعلن ارتفاع احتياطى مصر إلى 42.616 مليار دولار فى يناير

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

الرقابة الإدارية والداخلية تسقطان 4 تشكيلات منظمة لتهجير مصريين ولاجئين لـ14 دولة أجنبية.. العصابات تضم 71 متهما من محافظات مختلفة.. والمتهمون متورطون بجرائم رشوة واتجار بالنقد الأجنبى والإضرار بالاقتصاد القومى

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

21 مليار جنيه فائض أولى بالموازنة بالنصف الأول من العام المالى الحالى.. المالية: طفرة بحصيلة الإيرادات العامة لترتفع بنسبة 28.4% خلال النصف الأول من العام المالى وزيادة الاستثمارات الحكومية لتسجل 56 مليار جنيه

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

الأرصاد: انخفاض الحرارة 11 درجة غدا وتوقعات بسقوط أمطار على القاهرة

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

التعليم تعلن: التقدم لمسابقة المعلمين إلكترونيا.. والتعاقد لمدة تيرم واحد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة