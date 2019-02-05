حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء مستشفى للصحفيين بـ6 أكتوبر

كتب محمد السيد

قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة وافق على تمويل إنشاء مستشفى الصحفيين المقرر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد عرض مجلس النقابة عليه .

وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات صحفية له، أن مساحة الأرض 2000 متر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين البرتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى وتمويل الشيخ سلطان القاسمى .

وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد أهدى الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية درع النقابة، وذلك خلال زيارته لمقر النقابة.