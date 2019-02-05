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حاكم الشارقة: مصر صاحبة دور ثقافى كبير وعملت صحفيا فى بداية حياتى

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 07:46 م
حاكم الشارقة: مصر صاحبة دور ثقافى كبير وعملت صحفيا فى بداية حياتى الشيخ سلطان القاسمى - حاكم الشارقة
كتب محمد السيد
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أعرب الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية، عن تقديره لمصر وشعبها ودورها التاريخى كمنارة للعلم والثقافة والإعلام، مضيفا أن مصر صاحبة دور ثقافى كبير وأنه عمل صحفيا فى بداية حياته.

 

ولفت الشيخ سلطان القاسمى، خلال زيارته لنقابة الصحفيين: "يسعدنى أن أكون معكم فى بيت الصحافة المصرية فمصر صاحبة دور ثقافى وتنويرى هام، معهد التدريب بالنقابة مجهز على أعلى مستوى، ونأمل أن يساهم المعهد فى تعليم الصحفيين كل فنون المهنة ومساعدتهم على الالتزام بمبادئ المهنة".

 

وكشف سلطان القاسمى، أنه عمل صحفيا فى الأساس قبل أن يمارس عملا سياسيا، متابعا: "ومن هنا جاء اهتمامه الخاص بالثقافة ودعمها على مختلف الأصعدة".


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