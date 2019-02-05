وأضاف ميلر - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - أن المحادثات السياسية تعد أمرا إيجابيا.. مشيرا إلى أنه لن يحقق أي من الأطراف الفوز بها عسكريًا، مؤكدا أنه لامناص من إجراء تسوية سياسية.

ونفى الجنرال الأمريكي تلقيه أوامر بالاستعداد لسحب القوات بلاده تدريجيًا من أفغانستان.

ورأى أن ما كانت تقوم به الولايات المتحدة في أفغانستان عام 2001 كان شديد الوضوح للعالم، لافتا إلى وجود مصالح قومية ينبغي حمايتها.