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جنح المقطم ترفض دعوى جديدة ضد سامح عاشور من خريجى التعليم المفتوح.. اعرف السبب

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:06 م
جنح المقطم ترفض دعوى جديدة ضد سامح عاشور من خريجى التعليم المفتوح.. اعرف السبب سامح عاشور نقيب المحامين
كتب على عبد الرحمن
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قضت جنح المقطم والخليقة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسينى، اليوم، الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى رقم 1002، المقانة ضد سامح عاشور نقيب المحامين، من خريجى التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التى رسمها القانون.

وكان قسم شرطة المقطم، تلقى 3 بلاغات ضد نقيب المحامين، من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبد السميع عبد الناصر، وإبراهيم محمد عبد الله"، من خريجى التعليم المفتوح، بدعوى التعدى على حق الطالب فى العمل وعدم قيدهم فى نقابة المحامين .

واستند مقدمو البلاغات التى حملت أرقام 1002 ، 1003 ، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التى تجرم منع الحق فى العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستى 5 و7 فبراير الجارى لنظر الدعويين.

 

 


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