جنايات بورسعيد : الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتظاهرى منطقة "الجناين"

بورسعيد محمد فرج

قضت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من : المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على بمعاقبة 25 متهما من بينهم 5 سيدات بالحبس سنه مع الإيقاف ، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها 3 سنوات من تاريخ اليوم الثلاثاء وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية .

تعود وقائع القضية 293 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ بقيام المتهمين بالتجهمر بمنطقة الجناين بالكليو 4,5 جنوب بورسعيد ، حيث وجهت النيابة تهمة التجهمر وإستعراض القوة والعنف ، ضد قوات الشرطة وتعريض سلامة وسائل النقل البرية للخطر وتعطيل سيرها .