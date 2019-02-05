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جنايات بورسعيد : الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتظاهرى منطقة "الجناين"

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 06:15 م
جنايات بورسعيد : الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمتظاهرى منطقة "الجناين" محكمة
بورسعيد محمد فرج
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قضت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم وعضوية كل من : المستشارين سامح عثمان ومحمد العطار وسكرتارية عصام سليمان ومحمد على بمعاقبة 25 متهما من بينهم 5 سيدات بالحبس سنه مع الإيقاف ، كما أمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها 3 سنوات من تاريخ اليوم الثلاثاء وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية .

تعود وقائع القضية 293 لسنة 2018 جنايات أمن دولة طوارئ بقيام المتهمين بالتجهمر بمنطقة الجناين بالكليو 4,5 جنوب بورسعيد ، حيث وجهت النيابة تهمة التجهمر وإستعراض القوة والعنف ، ضد قوات الشرطة وتعريض سلامة وسائل النقل البرية للخطر وتعطيل سيرها .

 

 


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