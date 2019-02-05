تنمية الصادرات: حريصون على تقديم الدعم لتمكين الشركات من تصدير منتجاتها

كتب – إسلام سعيد

عقد السفير خالد يوسف الرئيس التنفيذى الجديد لهيئة تنمية الصادرات جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور مالك دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانى والذى يزور القاهرة حالياً، حيث تناول اللقاء بحث تعزيز التعاون المشترك بين الشركات المصرية والاتحاد خاصة فى القطاعات التى تدخل ضمن انشطة اتحاد المقاولين السودانى، وقد شارك فى المباحثات المهندس عبد المنعم الطاهر الامين العام للاتحاد وعدد من اعضاء الاتحاد الى جانب الدكتورة هالة الدكرورى رئيس الادارة المركزية للمعلومات والترويج والتعاون الدولى بهيئة تنمية الصادرات

وقال السفير خالد يوسف، فى تصريحات صحفية، اليوم إن زيارة وفد اتحاد المقاولين السودانى لمصر تأتى تلبية للدعوة التى وجهتها الهيئة للاتحاد خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 36 لمعرض الخرطوم الدولى والذى اختتم فعالياته نهاية شهر يناير الماضى، لافتاً الى انه تم استعراض اوجه تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة فى مجال تلبية احتياجات اتحاد المقاولين السودانى من مواد البناء والتشييد حيث تمتلك مصر منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز فى الاسعار خاصة فى ظل توافر الطرق والمعابر البرية بين البلدين الشقيقين

كما اشار الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات الى حرص الهيئة على تقديم كل الدعم والتسهيلات لتمكين الشركات المصدرة المصرية من تصدير منتجاتها للسوق السودانى، مؤكداً فى هذا الاطار على عمق علاقات التعاون المشترك التى تربط مصر والسودان فى كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة

ومن جانبه أكد الدكتور مالك على دنقلا رئيس اتحاد المقاولين السودانى على وجود زيادة كبيرة في الاستيراد من مصر في قطاع مواد البناء والتشييد والتى تعد بديلاً جيداً للاستيراد من دول أخرى خاصة فيما يتعلق بتوفير الوقت هذا بالاضافة إلى جودة المنتجات المصرية، لافتاً الى أن العبور البري من خلال معبر أرقين ساهم بشكل كبير فى تسهيل حركة إنتقال البضائع بين البلدين

واشار الى ان هناك رغبة كبيرة من الشركات السودانية لتحقيق مزيد من التواصل مع الشركات المصرية العاملة فى مجال مواد البناء فى العديد من القطاعات مثل (الاسمنت، السيراميك، الأدوات الصحية، الزجاج، ،الابواب الخشبية، أنظمة الأطفاء، الألمونيوم، والمعدات الكهربائية وكذا الاثاث المكتبى والمنزلى.

ولفت دنقلا الى ان اتحاد المقاولين السوداني سيقوم بتنظيم زيارة للشركات اعضاء الاتحاد إلى مصر لمقابلة الشركات المصرية العاملة في القطاعات التي يحتاج إليها الاتحاد، الى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمصانع ومشروعات الإسكان والعاصمة الإدارية الجديدة

ويعد هذا الاجتماع هو الاول للسفير خالد يوسف عقب صدور قرار المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بتوليه منصب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات اعتباراً من مطلع شهر فبراير الجارى.