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تفاصيل احتجاز نجار وتصويره عاريًا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالهرم

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:20 م
تفاصيل احتجاز نجار وتصويره عاريًا وإجباره توقيع إيصالات أمانة بالهرم بائعة الهوى-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل خطف عامل وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة بالهرم، حيث تبين أن المجنى عليه كانت تربطه علاقة غير شرعية مع المتهمة الرئيسية فى الواقعة "رشا.ع" 35 سنة عاملة، وانه حدثت بينهما خلافات دفعتهما، لإنهاء تلك العلاقة.
 
وتابعت التحقيقات، أن المتهمة قررت الانتقام من المجنى عليه، والذى يملك محل نجارة بالهرم، فأجرت اتصالًا هاتفيًا به، لاستدراجه، وأخبرته برغبتها فى عودة علاقتهما الغير شرعية، وطلبت منه زيارتها فى منزلها بنفس العقار الذي يقطن فيه.
 
 
وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليه توجه لمنزل الضحية، وفوجئ بوجود زوجها وشقيقها وشقيق زوجها فى انتظاره، واعتدوا عليه بالضرب، وجردوه من ملابسه وصوروه فى أوضاع مخلة، وأجبروه التوقيع على إيصالات أمانة.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالهرم بلاغًا من المجنى عليه، اتهم فيه سالفى الذكر بالتعدى عليه، وإجباره التوقيع على إيصالات أمانة، وبالتحري تبين صحة الواقعة، وعليه تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين واحالتهم للنيابة العامة التى تولت التحقيق. 
 
 
اعترف المتهمين فى تحقيقات النيابة بما أسند إليهم من اتهامات، وعليه صدر قرار بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، حددها قاضي المعارضات 15 يومًا.
 
 

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