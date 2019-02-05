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تعليم الكبار: 200 جنيه تمنح لطالب الجامعة حال محو أمية مواطن

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 03:43 م
تعليم الكبار: 200 جنيه تمنح لطالب الجامعة حال محو أمية مواطن جانب من توقيع البروتوكول
كتب محمود طه حسين
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وقعت  الهيئة العامة لتعليم الكبار عدة بروتوكولات مع الجامعات المصرية، حيث وقع الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة 

والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية.
 
وحضر توقيع البروتوكول أحمد خليفة مدير عام الهيئة بفرع القاهرة والدكتور  اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وقد وقع من جانب الجامعة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة، لمشاركة شباب الجامعة فى مشروع محو الأمية.
 
وتمنح الهيئة مبلغ 350 جنيه عن كل دارس ناجح للجامعة (200 جنيه لطالب الجامعة عن كل دارس ناجح و150 جنيه عن كل دارس ناجح للقائمين على الإشراف والتدريب من أساتذة الجامعة.
 
وأكدت أن محو أمية 8 أشخاص شرط أساسى للحصول على شهادة التخرج، وتقوم الجامعة بالتعاون مع الهيئة بتدريب شباب الجامعة على أساليب وطرق تدريس تعليم الكبار.
 
 

 


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