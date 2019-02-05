تعليم الكبار: 200 جنيه تمنح لطالب الجامعة حال محو أمية مواطن

كتب محمود طه حسين

وقعت الهيئة العامة لتعليم الكبار عدة بروتوكولات مع الجامعات المصرية، حيث وقع الدكتور عاشور عمري رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بروتوكول تعاون مع جامعة عين شمس بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة

والدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية.

وحضر توقيع البروتوكول أحمد خليفة مدير عام الهيئة بفرع القاهرة والدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بالجامعة وقد وقع من جانب الجامعة الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة، لمشاركة شباب الجامعة فى مشروع محو الأمية.