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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 10:08 م
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تعليم الإسكندرية : تسليم التابلت للطلاب السبت القادم

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 08:59 م
تعليم الإسكندرية : تسليم التابلت للطلاب السبت القادم تابلت - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير
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أكد مصطفى العجمي،  مدير عام الشئون المالية والإدارية ، أن مديرية تعليم الإسكندرية ستوفد مندوبا إلى مخازن الوزارة يوم الخميس القادم الموافق القادم لاستلام  أجهزة  التابلت ، لتوزيعها لطلاب الصف الأول الثانوي بجميع مدارس المحافظة على أن تكون بالإدارات الثماني ومدارس الثانوي العام الحكومي والخاص مطلع الفصل الدراسي الثاني يوم السبت القادم الموافق التاسع من فبراير الجاري   .

وفي سياق متصل أفاد محمد الجيزاوي ، مدير عام التعليم العام ، أن معلمي المواد الدراسية الأساسية الواردة بالقرار الوزاري ( 344 ) لعام 2018  بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب  الصف الأول الثانوي سيتسلمون  حاسبا لوحيا وكذلك مدير ووكيل المدرسة وأخصائي التطوير التكنولوجي أومسئول تشغيل غرفة It والشبكات الداخلية بالمدرسة وذلك وفق كافة الضوابط والتعليمات الواردة من  الوزارة سواء أكانت للمعلمين أو الطلاب أو الإداريين  .

 

 

 

 


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