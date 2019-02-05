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تعرف على أول تغريده للبابا فرنسيس بعد مغادرته لدولة الإمارات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 09:42 م
تعرف على أول تغريده للبابا فرنسيس بعد مغادرته لدولة الإمارات البابا فرنسيس ومحمد بن زايد
كتب إسلام جمال
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تحدث البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، عن قيم الغبطة وتمنى الخير للجميع، وذلك فى أول تغريدة له بعد مغادرته لدولة الإمارات العربية المتحدة، مذكراً بالتطويبات، هى تسع عبارات قالها يسوع، وكل منها تبدأ بكلمة "طوبى"، وهي كلمة آرامية الأصل، تعني "ما أسعده، هنيئًا له".

وكتب البابا فرنسيس فى حسابه على "تويتر": التطويبات هي خارطة حياة: تدعو للحفاظ على القلب نقياً، ولممارسة التواضع والعدالة، والعيش الرحمة مع الجميع، ولمواجهة المعاناة متّحدين بالله".

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

 

وغادر البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية الإمارات اليوم فى ختام زيارة إلى الدولة استغرقت ثلاثة أيام، وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب بن زايد عن جزيل شكره وتقديره للبابا فرنسيس على هذه الزيارة الاستثنائية ومشاركته المفعمة بالمحبة في مختلف الفعاليات والمبادرات التي رافقت "لقاء الأخوة الإنسانية" الذي استضافته الدولة مشيدا بدوره في تعزيز قيم التسامح والسلام العالمي والتواصل الإنساني الحضاري لدى الشعوب والذي تحث عليه كل الأديان.

وأشاد بن زايد بدورالبابا فرنسيس في إطلاق "وثيقة الأخوة الإنسانية" التي وقعها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بهدف تعزيز العلاقات الإنسانية وسموها، والتي تحض عليها كل الأديان والمعتقدات ومد جسور التواصل والتآلف والمحبة بين الشعوب.


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