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تطوير العشوائيات: مشروع الأسمرات 3 جاهز للافتتاح.. ونفرش وحدات روضة السيدة

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 04:00 ص
تطوير العشوائيات: مشروع الأسمرات 3 جاهز للافتتاح.. ونفرش وحدات روضة السيدة مشروع الأسمرات 3
كتب سيد الخلفاوى
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أكد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع "الأسمرات 3" جاهز على الافتتاح، مشيرًا إلى أن المشروع يتم فرشه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن مشروع روضة السيدة بالسيدة زينب جارٍ فرش وحداته السكنية لتسلم على المفتاح للمستحقين، كما يتم فرش مشروع المحروسة 2 تمهيدًا لافتتاحه.

يذكر أن مشروع الأسمرات يوفر أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية مجهزة بالكامل، لسكان المناطق العشوائية، وكذلك مشروع الأسمرات يوفر ما يقرب من 5 آلاف وحدة سكنية.

 

 

 


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القاهرة

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