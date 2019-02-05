تراجع صافى الربح الفصلى لروسنفت الروسية بفعل ضعف أسعار النفط

رويترز

قالت روسنفت الروسية للنفط اليوم الثلاثاء إن صافى ربح الربع الأخير من العام الماضى هبط نحو الربع إلى 109 مليارات روبل (1.66 مليار دولار) بفعل ضعف أسعار النفط.

روسنفت أول شركة روسية فى قطاع النفط والغاز تعلن نتائجها للعام 2018، وهو أول عام تتكبد فيه أسعار النفط خسائر سنوية منذ 2015.

وقالت روسنفت إن إنتاجها من سوائل الهيدروكربون فى الربع الرابع بلغ 4.79 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.4% عن الربع الثالث.

وأضافت أن إجمالى إنتاجها من النفط والغاز فى الربع الأخير بلغ 5.94 مليون برميل يوميا، بزيادة 1.9% عن الربع الثالث.

وتابعت أن إيرادات الربع انخفضت 5.3 % عن الأشهر الثلاثة السابقة إلى 2.2 تريليون روبل بينما هبطت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الدين 24.1% إلى 488 مليار روبل، متـأثرة بزيادة الإنفاق بنهاية العام وارتفاع ضرائب التصدير وتراجع أسعار النفط.

ولم تذكر روسنفت شيئا عن الأزمة السياسية الحالية فى فنزويلا، حيث تدير عدة مشروعات، وتدين لها شركة النفط الوطنية الفنزويلية بي.دي.في.اس.ايه بنحو 3.1 مليار دولار كما فى نهاية سبتمبر.