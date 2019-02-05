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الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:50 م
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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 12:39 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة قطر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.11% خاسرة 12.24 نقطة، ليغلق عند مستوى 10715.29 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 6.7 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال قطرى عبر 4254 صفقة، وارتفع 9 أسهم، وانخفض 32 سهما، واستقر 5 أسهم.
 
وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.47%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.31%.

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