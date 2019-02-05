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تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بالشرقية

الثلاثاء، 05 فبراير 2019 02:07 م
تحصين 20 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بالشرقية تحصين ماشية - أرشيفية
كتب فريق المحافظات
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نفذت مديرية الطب البيطري بالشرقية، الحملة القومية الأولى لعام 2019 ولمدة شهر للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والترقيم والتسجيل للثروة الحيوانية تحت إشراف الدكتور أشرف توفيق صابر مدير المديرية وبمشاركة الإدارات المختصة .
 
وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه منذ إنطلاق فاعليات الحملة تم تحصين  20 ألف و 575 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت .

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